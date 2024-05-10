徐基麟5局失2分退場說抱歉 教頭稱讚戰鬥意識高

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（中央社記者謝靜雯新北10日電）中信兄弟隊投手徐基麟今天度過首局亂流後，先發投5局失2分，率隊以6比3擊敗悍將，成為本季首名4勝本土投手。他退場後因失分說抱歉，總教練平野惠一感受到徐基麟戰鬥意識越來越高。

中華職棒中信兄弟今天與富邦悍將交手，兄弟先發投手徐基麟首局有狀況，單局投出3次四死球保送，但穩守不失分，直到5局才接連被敲安打失掉2分；總計用74球投5局，被敲出3支安打，投出1次三振、5次四死球保送，失掉2分責失分，奪下個人本季第4勝。

兄弟總教練平野惠一表示，徐基麟今天開賽控球有點不穩，先發捕手高宇杰上場溝通後局面控制下來；徐基麟5局投完退場，對於失分不太甘心，有跟教練團說抱歉，教練團也有安慰徐基麟，「那不是你的錯，你很努力了」。

平野惠一稱讚徐基麟戰鬥意識很高，不會覺得5局失2分就算完成先發任務，有很好的向上心，也很完整地把心意傳達給教練團、成長很多，雖然今天投較多的觸身球保送，但不是故意的，是因為勇於攻擊內角。

徐基麟賽後受訪時提到，因為連3場先發都對上悍將，今天開賽有點想太多，想對手會不會抓球路打，反而一直丟不進去好球帶，高宇杰上場跟他說，想辦法降低失分，把球投進好球帶、讓守備幫忙，首局運氣也不錯，才能守住不掉分。

徐基麟先發，打線都很幫忙，他笑說「可能因為賽前有去拜拜」，不管是主場洲際或者客場新莊，他早上沒事就會到廟裡走走、坐一下。

徐基麟好投幫助兄弟中止近期2連敗，他表示，只要先發，就想著把該做的做好，幫助球隊搶下勝利。（編輯：唐聲揚）1130510