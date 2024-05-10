許基宏3安2打點率兄弟搶勝 突破近期低潮蹦金句

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（中央社記者謝靜雯台北10日電）中職中信兄弟隊今天打線發揮，許基宏單場3安2打點，率隊以6比3擊敗富邦悍將，中止近期2連敗；許基宏中止個人連10打數無安打，蹦出金句「打球像人生，不怕跌倒，只怕不願意爬起來」。

兄弟今天作客新莊棒球場與富邦悍將隊交手，兄弟隊比賽前半段就積極搶分，3局上1人出局後，王威晨獲得四壞保送，岳政華、許基宏接連安打先攻下2分，陳俊秀補上安打送回第3分。

兄弟5局上再起攻勢，岳政華率先敲出安打、盜上二壘，許基宏敲安推進，1人出局後，曾頌恩二壘打添分，王政順補上安打、一棒送回2分，幫助球隊拉開領先差距。

兄弟先發投手徐基麟開賽首局稍微有狀況，被敲出安打、盜上二壘，接著投出四壞保送、觸身球保送，但及時回穩、沒有失分，2到4局沒再被敲出安打，僅讓打者靠著保送上壘、無失分。

徐基麟5局續投，1人出局後投出觸身球保送，接著被池恩齊敲出二壘打，2人出局後再被王正棠敲出安打失掉2分。

徐基麟今天總計用74球投5局，被敲出3支安打，投出1次三振、5次四死球保送，失掉2分責失分，奪下個人本季第4勝。

許基宏單場3安包括2支二壘打，貢獻2分打點，獲選單場最有價值球員（MVP），賽後受訪巧妙比喻打球就像人生，一定會遇到挫折，但跌倒不可怕，不願意爬起來才可怕，「不用糾結，把該做的做好，帶到場上看有什麼結果」。

許基宏表示，今天有把引誘球選掉，所以掌握到比較好攻擊的球。被問起有沒有發現徐基麟擔任先發投手時，自己都打特別好，許基宏笑說沒有注意，「可能因為名字中都有『基』吧，是巧合」。（編輯：唐聲揚）1130510