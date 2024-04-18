4棒許基宏突然短打 平野惠一：中心棒次應盡量攻擊

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（中央社記者楊啟芳新北18日電）中職中信兄弟第4棒許基宏今天在5局上關鍵時刻犧牲短打，賽後總教練平野惠一直呼嚇一跳，他表示，理解許基宏是因為責任感重，但也提醒身為中心棒次，就盡量去攻擊。

兄弟今天作客新莊棒球場對上富邦悍將，5局上一、三壘有人時，許基宏選擇短打，形成二、三壘有人，最後兄弟這局一口氣攻下3分，最終以6比2獲勝。

對於許基宏突如其來的短打，平野惠一賽後直呼嚇到了，比賽中許基宏跟他說抱歉，說明是自己要點的，「我跟他說身為第4棒打者，就盡量去攻擊，雙殺也沒有關係，但我也知道他的責任感非常重，今天打擊沒有發揮才會做這樣的選擇。」

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悍將今天的先發投手羅戈（Nivaldo Rodriguez）僅投4局、失2分就退場，平野惠一對於此戰兄弟打線表現很滿意，讓對手先發投手投不滿5局。

平野惠一指出，第4局羅戈已經投到80球，比較可惜的是後段棒次沒有進行纏鬥，「打線中本來就有不同的角色分配，如果對到好的投手，要怎麼盡早把他打下來，他們有點太天真了，只想著要攻擊，這點會持續去提醒野手。」（編輯：龍柏安）1130418