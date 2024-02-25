陽念希持續突破 高中木棒聯賽平鎮勝善化晉8強

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（中央社記者謝靜雯嘉義25日電）高中木棒聯賽第4階段平鎮高中投手陽念希持續突破，今天先發3.2局失2分、無關勝敗，柯敬賢敲出個人本屆第2轟，率隊以10比2、5局擊敗善化高中，取得8強門票。

112學年度高中棒球聯賽（木棒組）第4階段16強決賽今天開打，平鎮高中首場比賽與善化高中交手，平鎮首局靠著柯敬賢2分砲取得領先。

平鎮今天派出高三投手陽念希先發，陽念希前3局雖都有小狀況，但沒讓對手得分，4局上續投被首名打者敲出安打，2人出局後投出四壞保送，接著又被敲出三壘打、失掉2分退場，哀宥宇接替登板、三振化解危機，幫助球隊守住平手局面。

平鎮4局下攻勢再起，單局敲出6支安打、對手發生4次守備失誤，單局攻下8分、奠定勝基。柯敬賢今天單場2支安打都是長打，4局敲出二壘打，貢獻3分打點，打擊表現亮眼。

陽念希總計投3.2局被敲出2支安打，投出4次三振、4次四死球保送，失掉2分責失分、最快球速約149公里，無關勝敗，哀宥宇後援1.1局被敲出2支安打，投出2次三振、無失分，拿下勝投。

平鎮總教練吳柏宏表示，陽念希本屆木棒聯賽前2階段比賽定位先發，但壞球率偏高，農曆年間教練團有協助調整，第3階段短局數中繼出賽狀況不錯，速度和準度都有找回來，也投出生涯最速151公里。

吳柏宏表示，陽念希先前有一段時間沒投球，教練團希望可以測試他是否能拉長投球局數，今天壞球還是偏多，壘上有人時會比較著急，但他一直在突破。

平鎮本屆高三球員包括投手林維恩、野手柯敬賢是國內外球探長期追蹤焦點，畢業挑戰旅外不是問題，吳柏宏提到，看到同學有突出的表現，陽念希多少會心急，但他有能力、也期待有好的結果。（編輯：張雅淨）1130225