柯敬賢敲木棒聯賽第2轟 想拚李灝宇紀錄學長有提醒

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（中央社記者謝靜雯嘉義25日電）高中木棒聯賽平鎮高中旅外潛力股柯敬賢今天敲出本屆個人第2轟；柯敬賢有「紀錄本」會記錄打擊表現和設定目標，他笑說，本來想突破學長李灝宇紀錄，學長提醒不心急，先求3轟目標。

112學年度高中棒球聯賽（木棒組）第4階段16強決賽今天開打，平鎮高中在大同技術學院棒球場與善化高中交手，平鎮強打柯敬賢先發打3棒、指定打擊，打擊有發揮。

柯敬賢1局下壘上有人時開轟、2分砲幫助球隊取得2比0領先，4局下再敲出二壘打，也帶有1分打點，單場2安都是長打、貢獻3分打點，木棒聯賽個人本屆第2轟出爐，也是高中生涯第8轟，幫助球隊以10比2、5局搶勝，晉級8強。

平鎮總教練吳柏宏表示，柯敬賢前2個階段打擊有點亂掉，農曆年後繼續打第3階段比賽，有提醒他調整心態、首轟也出爐，現在打擊狀況調整得不錯，揮擊的品質不錯。

柯敬賢透露有一個「紀錄本」，回到學校之後，都會把比賽的打擊狀況、打擊率、全壘打記錄下來，同時會設定目標，本屆木棒聯賽開打設定的目標，是超越學長、旅美好手「怪力男」李灝宇的單屆6發全壘打紀錄。

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柯敬賢表示，前2個階段看著隊友紛紛開轟，也會心急全壘打還沒出現，也因為太想追求長打造成動作跑掉，也有跟學長李灝宇聊過，學長勉勵先從3轟開始設定、不要心急，第3階段終於開轟，今天再開轟、慢慢朝目標邁進。

柯敬賢是國內外球探追蹤焦點，畢業挑戰旅外沒有太大問題，他自評若要再提高層級，除了打擊爆發力外，也要更確實擊球；畢業後的事情先不多想，今年還可以再拚U18國手資歷、也是目標。（編輯：張雅淨）1130225