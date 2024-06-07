鄭宗哲小聯盟連2戰開轟 單場3安2打點1盜

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北7日電）旅美匹茲堡海盜隊2A野手鄭宗哲維持好手感， 今天敲出個人本季第7轟、連2戰出賽開轟；老虎隊2A野手李灝宇今天3打數沒有敲出安打、中止近期連10場出賽敲安。

美國職棒小聯盟2A海盜隊今天與舊金山巨人隊交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打第1棒、守游擊，鄭宗哲首局首打席就開轟，敲出陽春砲、為個人本季第7轟，3局上吞下三振，5局上球隊2比4落後時、敲出右外野方向二壘打再帶有1分打點。

鄭宗哲7局上選到四壞保送、跑出個人本季第10次盜壘成功，鄭宗哲8局上1人出局後敲出二壘方向安打，今天總計4打數敲出3支安打，投出1次四壞保送、貢獻2分打點，賽後打擊率2成26。海盜隊團隊敲出14支安打攻勢串聯，終場以10比4搶勝。

底特律老虎隊2A今天與多倫多藍鳥隊交手，老虎隊台灣野手李灝宇先發打3棒、守三壘，李灝宇1局下敲出中外野方向飛球出局，4局下選到四壞保送上壘，6局下敲出投手方向滾地球出局，9局下吞下三振。

李灝宇今天單場3打數沒有敲出安打，有1次四壞保送、1次三振，賽後打擊率2成69；老虎隊比賽前半段一度領先，後半段沒能穩守，終場以3比4吞敗。（編輯：陳政偉）1130607