鄧愷威先發5局好投 李灝宇、鄭宗哲同日開轟

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（中央社記者楊啟芳台北6日電）美國職棒巨人隊3A台灣投手鄧愷威今天先發出賽，在第3局被敲出2分砲，主投5局失掉2分、無關勝敗；老虎隊2A的李灝宇及海盜隊2A的鄭宗哲則是同日開轟，李灝宇已連10場安打。

巨人隊3A今天對上洛磯隊3A的賽事，鄧愷威擔任先發投手，前2局都沒有掉分，3局上雖然先飆出2次三振，但被敲一壘安打後，再被轟出2分全壘打；不過鄧愷威在之後2局狀況回穩，5局上更是演出3上3下。

總計鄧愷威此戰先發主投5局，被敲出4支安打，投1次保送、4次三振，失掉2分，本季目前防禦率10.25。鄧愷威退場後，巨人隊3A逆轉戰局，終場以3比2奪勝，鄧愷威無關勝敗。

小聯盟2A層級的賽事，老虎隊2A的李灝宇今天先發打第3棒、擔任二壘手，在1局下一、二壘有人時，轟出一發3分全壘打，幫助球隊先馳得點，本季第9轟出爐，且已經連續10場出賽有安打演出，近況火燙，本季目前打擊率2成73。

另一場賽事，海盜隊2A的鄭宗哲今天先發擔任開路先鋒、守游擊，在5局上第3打席轟出一發陽春全壘打，為本季第6發全壘打，總計5打數敲出1支安打，目前打擊率2成13。（編輯：唐聲揚）1130606