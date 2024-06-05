李灝宇連9場有安打演出 陳偉殷先發6局吞敗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北5日電）美職底特律老虎隊2A台灣好手李灝宇今天出賽敲出1分打點二壘安打，已經連9場有安打演出，另外還選到2次保送；在獨立聯盟打拚的左投陳偉殷則是先發6局失4分，吞下敗投。

老虎隊2A今天對上藍鳥隊2A的賽事，李灝宇先發打第3棒、擔任二壘手，1局下在球隊二壘有人時，敲出二壘安打送回球隊第1分，之後還成功盜上三壘；雖然李灝宇後2個打席都出局，不過在第8、9局選到保送上壘。

總計李灝宇此戰3打數敲出1支安打，選到2次保送，包辦1打點、1得分，已經連續9場出賽有安打，目前打擊率2成75，不過最終老虎隊2A以5比10不敵藍鳥隊2A。

此外，目前在美國獨立聯盟長島鴨隊（Long Island Ducks）打拚的38歲左投陳偉殷今天先發出賽，雖然在前5局僅失掉1分，不過第6局遇到亂流，先被轟出2分全壘打後，又被敲出陽春砲掉分。

總計陳偉殷先發6局被敲出6支安打，投出2次保送、4次三振，失掉4分，最後長島鴨隊以3比4不敵高點搖椅隊（High Point Rockers），陳偉殷吞下本季第2敗。（編輯：張雅淨）1130605