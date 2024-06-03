莊陳仲敖高階1A初體驗 李灝宇連2場開轟

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（中央社記者陳容琛台北3日電）台灣旅美投手莊陳仲敖今天迎來奧克蘭運動家高階1A初登板，繳出4局失3分、飆出5次三振；底特律老虎2A內野手李灝宇則連續2場開轟。

現年23歲的莊陳仲敖原先效力於美國職棒小聯盟運動家1A，日前獲得球團青睞升上高階1A，今天則在新環境首度掛帥先發，面對聖路易紅雀高階1A，雖然首局就挨三壘安打掉3分，不過度過開局亂流後，他的表現漸入佳境，接下來沒有再讓任何打者踏上壘包。

此役莊陳仲敖用了65球主投4局，被擊出2支安打、失3分，另外還飆出5次三振，最後球隊以5比3獲勝，但莊陳仲敖無關勝敗，而中繼3局無失分的投手邁爾斯（Mitch Myers）進帳本季第3勝。

至於近期在老虎2A打擊表現火燙的「怪力男」李灝宇，延續昨役開轟的好手感，今天擔綱先發第3棒、負責鎮守二壘大關的他，首局在一壘有人情況下，扛出左外野2分砲，可惜接下來4打席未再敲安，還吞下1次三振。

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總計李灝宇今天5打數1安打，包含本季第8轟出爐，還延續連8場有安打的紀錄，逐漸走出4月小低潮，打擊率為2成74，而且進入6月2場比賽共掃回6分打點，已逼近4月的7分打點。

此外，擔任匹茲堡海盜2A先發二壘手、扛起開路先鋒的鄭宗哲，總計3打數1安打，另有1次三振、1次保送，但也跑回2分，打擊率為2成19；而亞利桑那響尾蛇2A內野手陳聖平則是3打數0安打，打擊率降至1成72。（編輯：張雅淨）1130603