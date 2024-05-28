莊陳仲敖小聯盟先發3.2局飆7K 林盛恩選2保送

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（中央社記者謝靜雯台北28日電）旅美奧克蘭運動家隊投手莊陳仲敖今天在小聯盟1A先發登板，投3.2局飆出7次三振，失掉1分責失分、吞下本季第2敗；紅人隊新人聯盟林盛恩今天沒有敲出安打，單場選到2次保送上壘。

美國職棒小聯盟賽事運動家隊1A今天與西雅圖水手隊1A交手，運動家隊派出台灣投手莊陳仲敖先發，莊陳仲敖1局上1人出局後被敲出二壘打，但接著依序讓打者敲出一壘方向滾地球、三壘方向滾地球出局、沒有失分。

莊陳仲敖2局上1人出局後投出觸身球保送，2人出局後投出四壞保送，接著三振化解危機，單局3個出局數都是三振抓下，3局上先投出保送，1人出局後暴投讓跑者上到二壘，接著連飆2次三振沒有失分。

4局上有危機，莊陳仲敖被首名打者敲出安打、盜上二壘，1人出局後再被敲出安打失掉1分，三振抓到該局第2個出局數後被換下場。

運動家隊今天全場敲出7支安打但沒有拿下分數，終場以0比2吞敗。莊陳仲敖總計用74球投3.2局，被敲出3支安打，投出7次三振、3次四死球保送，失掉1分責失分，吞下個人本季第2敗、賽後防禦率1.67。

辛辛那提紅人隊台灣好手林盛恩今天在新人聯盟出賽，先發打3棒、守三壘，1局下敲出滾地球形成雙殺，4局下選到保送、靠著投手犯規上到二壘，6局下敲出二壘方向滾丟球出局，8局下再選到保送上壘，再靠著投手犯規上到二壘。

林盛恩今天沒有敲出安打，單場2打數選到2次保送上壘，賽後打擊率3成57；球隊終場以4比3擊敗運動家隊。（編輯：李亨山）1130528