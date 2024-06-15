林昱珉傷癒回2A先發5局好投 莊陳仲敖高A奪勝投

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）旅美亞利桑那響尾蛇隊投手林昱珉傷癒回到2A出賽，今天先發投5局失掉2分責失分、無關勝敗；運動家隊投手莊陳仲敖今天在高階1A先發投5局失1分，奪下高A本季首勝。

美國職棒亞利桑那響尾蛇隊投手林昱珉4月底比賽在休息區觀賽時，被界外強襲球擊中下巴骨折動刀，傷癒歸隊台灣時間6月9日先在新人聯盟出賽，今天回到2A先發出賽對德州遊騎兵隊。

林昱珉今天1局下投出1次觸身球保送、被敲1支安打失掉1分，3局下1人出局後被敲出安打、壘上跑者靠著盜壘、失誤上到三壘，林昱珉被敲出高飛犧牲打再掉1分，5局下1人出局後林昱珉投出保送，接連被敲2支安打再掉1分。

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林昱珉5局投完退場，總計用71球投5局，被敲出4支安打，投出2次三振，失掉3分（2分責失分），球隊延長賽10局以3比4吞敗，林昱珉無關勝敗。

奧克蘭運動家隊高階1A今天明尼蘇達雙城交手，運動家隊派出台灣投手莊陳仲敖先發，莊陳仲敖今天總計用71球投5局，僅被敲出5支安打，投出5次三振、1次保送，失掉1分責失分，球隊以4比1搶勝，莊陳仲敖奪下個人本季高A首勝，賽後防禦率3.00。（編輯：李錫璋）1130615