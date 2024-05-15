大聯盟更新百大新秀排行 台灣選手無人進榜

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（中央社記者林宏翰洛杉磯14日專電）美國職棒大聯盟（MLB）官網，季中更新百大新秀排行榜；台灣旅美選手無人進榜，最接近的是響尾蛇農場第4名林昱珉。

過去沒有大聯盟經驗的新秀，只要在大聯盟名單上登錄45天即失去新人資格，5月12日是本季開賽滿45天的日子，一些年輕球員從「新秀」資格當中畢業。大聯盟官網MLB Pipeline重新整理百大新秀名單。

現役17名台灣球員在美國職棒小聯盟體系打拚，在今年的百大新秀排行當中無人上榜。

大聯盟官網百大新秀榜，以大聯盟30支球隊旗下的農場體系4個層級全體新秀為母體，選出最具潛力的前100名新秀。

今年短暫上過大聯盟的金鶯游擊手哈勒戴（Jackson Holliday）名列百大新秀第一名。

大聯盟官網也依照各農場體系，列出各隊前30名潛力新秀，台灣選手名次最高的是響尾蛇2A左投手林昱珉，在響尾蛇農場排名第4，排他前面是3名野手，這3名野手都進百大新秀榜當中。

林昱珉目前在傷兵名單，他4月底在休息區觀戰，遭界外球打中臉部，預計休息6週。他本季在2A先發4場，投18局責失14分，自責分率7.00。

包含林昱珉在內，進入各隊前30名新秀榜的台灣球員共6人。

游擊手鄭宗哲在海盜農場排名第8，二壘手李灝宇在老虎農場排名第13，投手潘文輝在費城人農場排名14，投手鄧愷威在巨人場排22名，投手林振瑋在紅雀農場排名23。

鄧愷威今年曾在大聯盟初登板，後來下放小聯盟3A。鄧愷威與效力光芒3A的內野手張育成是現役名在小聯盟層級最高的台灣球員。其餘台灣球員都在2A以下層級。（編輯：陳慧萍）1130515