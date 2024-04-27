陳暐皓曾想過離開棒球 升一軍「離夢想越來越近」

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（中央社記者謝靜雯桃園27日電）台鋼雄鷹投手陳暐皓職棒路不算順利，從自培出發、經歷釋出、轉隊再出發，也曾想過離開棒球圈，他感謝雄鷹給機會，接到通知升上一軍，「感覺離夢想越來越接近了。」

雄鷹隊投手陳暐皓先前名字為林瑞祥，2021年參加中華職棒選秀會沒有獲得球隊青睞，與中信兄弟隊簽下自主培訓合約，2022年轉為正式球員，但沒有獲得一軍出賽機會，年底沒有被放入契約保留名單中，2023年獲得雄鷹隊網羅、延續球員生涯。

陳暐皓去年二軍出賽31場都是後援，戰績3勝1敗、10次救援成功，防禦率2.08，今年首度參加一軍官辦熱身賽，開季二軍出發，目前為止二軍4場後援出賽，投3.2局無失分，有1次中繼成功、1次救援成功。

2022年底有許多的改變，陳暐皓改名也從本來的跟母姓林、改跟父姓陳，年底沒有被放入契約保留名單中，剛好也去當兵，他透露過程中有想過要找別的出路，如果沒有球隊網羅，也許就代表沒有未來性。

陳暐皓感謝雄鷹隊給機會，讓他可以延續棒球路，到新球隊獲得比較多的機會，大家都是公平競爭，教練和學長也會鼓勵，投手學長王溢正也有提醒，要做好該做的事情。

陳暐皓的弟弟為旅美投手林昱珉，他表示兩人常常聯絡，會問林昱珉美國的訓練方式，林昱珉也會鼓勵他，「他的心理層面比我強」。

陳暐皓首度參加一軍官辦熱身賽感受強度不同，二軍把球投進好球帶、打者可能沒有掌握這麼好，但一軍只要失投就會把打者抓住、並不好投。

陳暐皓23日升上一軍，就等一軍初登板機會，陳暐皓坦言有想像過，感覺有看到希望了，離夢想中一軍舞台越來越接近。（編輯：李亨山）1130427