林佳瑋單場敲4支安打 獅隊奪下4連勝

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（中央社記者楊啟芳台北16日電）中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊今天全場敲出17支安打，其中林佳緯演出4安打表現，加上先發洋投勝騎士投5.2局僅失1分，獅隊終場以11比1擊退樂天桃猿隊，奪下4連勝。

獅隊晚間在台南棒球場1局上就展開攻勢，邱智呈、陳傑憲敲出安打，陳鏞基選到保送形成滿壘，林安可再敲出安打，攻下1分；2局上二、三壘有人時，邱智呈擊出滾地球帶有1分打點，陳傑憲再敲安打，帶有1分打點，取得3比0領先。

桃猿雖在3局下反攻1分，但4局上獅隊展開大局，滿壘時林安可敲出安打，帶有2分打點，陳重廷再敲2打點安打；5局上獅隊再攻下1分，8局上一、三壘有人時，林靖凱、林佳緯接連敲安打，各帶有1分打點；9局上再攻下1分，終場以11比1擊敗桃猿。

勝騎士（Mario Sanchez）用108球投5.2局，被敲5支安打，投4次保送、5次三振，失掉1分，奪下勝投。單場最有價值球員（MVP）由6打數敲出4支安打，包辦1打點、2得分的林佳緯獲得，而隊友陳傑憲、陳重廷都演出3安猛打賞。

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另外一場在斗六棒球場賽事，味全龍隊5局上靠劉基鴻、蔣少宏敲出安打後，張政禹擊出高飛犧牲打，攻下全場唯一分數，龍隊就以1比0擊退台鋼雄鷹隊。

龍隊先發投手伍鐸（Bryan Woodall）用78球投5.2局，僅被敲4支安打，出現2次四壞保送、2次觸身球，投出1次三振，沒有失分，之後接替登板的羅華韋、林逸達、林凱威及陳冠偉也沒失分，伍鐸獲選單場MVP。 （編輯：李明宗）1130416