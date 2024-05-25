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陳傑憲千安中職第28人為獅隊最速 老婆兒子獻花

2024/5/25 18:01（5/25 18:26 更新）
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中華職棒統一獅隊野手陳傑憲（右）25日迎戰中信兄弟隊，首局首打席敲出中外野方向安打，達成中職生涯千安里程碑，球隊也特別安排陳傑憲家人到場獻花。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年5月25日
中華職棒統一獅隊野手陳傑憲（右）25日迎戰中信兄弟隊，首局首打席敲出中外野方向安打，達成中職生涯千安里程碑，球隊也特別安排陳傑憲家人到場獻花。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年5月25日
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（中央社記者謝靜雯台北25日電）統一獅隊野手陳傑憲今天與中信兄弟比賽1局下首打席敲出中外野方向安打，達成中職生涯千安，為史上第28人、獅隊史最速千安，球隊也特別安排老婆、兒子到場獻花。

統一7-ELEVEn獅隊今天在主場台南棒球場迎戰中信兄弟，獅隊野手陳傑憲今天先發扛3棒、守中外野，今天賽前中職生涯安打數累積達999安。

陳傑憲今天1局下2人出局後敲出中外野方向安打，首打席就敲安、達成中職生涯千安里程碑，為史上第28人，以756場出賽，第3365打席、2912打數達成生涯千安，為獅隊史最速，場數則是中職史上第3快。

陳傑憲成棒階段一開始先在業餘社會隊台灣電力公司棒球隊打球，但屢次成棒國家隊好表現，2016年投入中職選秀在第2輪獲得獅隊指名，進到職棒後打出亮眼成績，成為獅隊相當倚賴的野手戰力，今年也續任獅隊隊長。（編輯：陳政偉）1130525

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