鄭宗哲小聯盟單場2安1打點 本季第4轟出爐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北18日電）旅美海盜隊台灣好手鄭宗哲今天在小聯盟2A出賽敲出個人本季第4轟，單場2安1打點，但球隊終場仍以3比6不敵克里夫蘭守護者隊。

美國職棒小聯盟2A匹茲堡海盜隊今天與克里夫蘭守護者隊交手，海盜隊台灣好手鄭宗哲先發打6棒、守游擊。

鄭宗哲2局上首打席就有表現，1人出局後從守護者隊先發投手梅斯（Tommy Mace）手中敲出陽春砲、為個人本季第4轟，4局上壘上有人時敲出右外野方向平飛球出局，7局上敲出中外野方向平飛球出局。

鄭宗哲9局上1人出局後敲出三壘方向安打，下一棒打者選到保送，再靠著隊友安打跑回分數；今天總計4打數敲出2支安打包括1發全壘打，貢獻1分打點、跑回2得分，賽後打擊率2成04。

守護者隊今天攻勢集中在第1局，開賽靠著單局5次四壞保送、1發滿貫砲，單局就攻下6分，海盜隊2、7、9局各追回1分，但攻勢沒能延續吞敗。

底特律老虎隊2A今天與華盛頓國民隊2A交手，老虎隊台灣野手李灝宇先發打3棒、守二壘，李灝宇1局上吞下三振，4局上選到保送上壘，7局上靠著失誤上壘，再靠著隊友攻勢延續替球隊跑回分數。

李灝宇8局上打擊敲出三壘方向滾地球，今天總計3打數沒有安打，有1次保送、吞下1K，另跑回1分，賽後打擊率2成60。老虎隊終場以3比9吞敗。（編輯：龍柏安）1130518