莊陳仲敖先發5局好投 李灝宇連7場安打演出

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（中央社記者楊啟芳台北5日電）美職奧克蘭運動家隊小聯盟1A投手莊陳仲敖今天先發登板，主投5局被敲4支安打，僅失1分，不過退場後勝投飛掉，無關勝敗；底特律老虎隊2A的李灝宇則是連7場出賽有安打。

運動家隊1A今天對上響尾蛇隊1A的賽事，莊陳仲敖擔任先發投手，前2局就演出6上6下，3局上被敲出一發陽春全壘打掉1分；4局上1出局後被敲一壘安打，不過讓下一棒打者擊出雙殺打化解攻勢；5局上隊友發生失誤，再被敲1支安打，不過也沒有掉分。

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總計莊陳仲敖先發主投5局，被敲出4支安打，沒有出現保送，送出4次三振，失掉1分。莊陳仲敖在退場時球隊本來以4比2領先，不過之後一度被追平，導致勝投飛走，最後運動家隊1A仍以5比4獲勝，莊陳仲敖無關勝敗，本季目前出賽5場、防禦率1.53。

老虎隊2A的李灝宇今天先發打第2棒、擔任三壘手，在8局上第5打席時，一、二壘有人時敲出左半邊一壘安打，形成滿壘，之後也跑回1分。總計李灝宇5打數敲出1支安打，已連續7場出賽有安打演出，本季目前打擊率2成50。（編輯：張雅淨）1130505