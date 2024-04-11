小聯盟莊陳仲敖後援3局飆6K 李灝宇連4場安打

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北11日電）美職運動家隊小聯盟1A台灣投手莊陳仲敖今天迎來本季初登板，後援3局飆出6次三振，沒有失分；老虎隊2A李灝宇則是4打數敲出2支安打，連4場有安打演出，還跑出盜壘成功。

運動家隊1A今天對上道奇隊1A的賽事，莊陳仲敖在6局下後援登板，飆出2次三振後，雖然被敲二壘安打，不過最後再送出三振，沒有失分；7局下演出3上3下，包含1次三振；8局下續投，1出局後被敲二壘安打，不過之後連飆2次三振解決危機。

總計莊陳仲敖後援投3局，被敲2支安打，飆出6次三振，沒有失分，球季初登板就有好的開始。不過最後運動家隊1A以0比4落敗。

老虎隊2A的李灝宇今天先發打第2棒、擔任二壘手，他在4局下敲出二壘安打，並靠著隊友安打跑回1分；5局下三壘有人時，再敲出一壘安打送回球隊追平分，隨後成功盜上二壘。總計李灝宇4打數敲2支安打，包辦1打點、1得分，目前打擊率達3成50。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

海盜隊2A對上國民隊2A的賽事，海盜隊台灣投打陳柏毓、鄭宗哲同場出賽，陳柏毓先發投3.1局，被敲5支安打，包含1支全壘打，出現2次保送，失掉5分含4責失，其中2局上挨轟2分砲後，鄭宗哲守備發生傳球失誤，之後再被敲安打掉1分。

鄭宗哲雖然守備上有失誤，不過今天先發打第2棒、擔任游擊手，2打數敲出1支安打，選到3次保送，連2場出賽都選3保送，且跑出本季第3次盜壘成功，跑回2分，目前打擊率1成82。終場海盜隊2A以9比8獲勝，陳柏毓無關勝敗。（編輯：張雅淨）1130411