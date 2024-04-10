小聯盟陳聖平敲本季首轟 鄭宗哲3保送、2盜壘

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（中央社記者楊啟芳台北10日電）美職響尾蛇隊小聯盟2A台灣好手陳聖平今天敲出本季首轟，海盜隊2A的鄭宗哲本季首安開張，還選到3次保送、跑出2次盜壘，老虎隊2A的李灝宇則是連3場有安打。

響尾蛇隊2A今天對上運動家隊2A的賽事，陳聖平先發打第9棒、擔任二壘手，2局上雙方平手時，陳聖平就轟出陽春全壘打，幫助球隊超前；4局上擊出一壘方向飛球出局，6局上遭到三振，8局上選到保送。

總計陳聖平此戰3打數敲出1支安打，本季首轟出爐，本季目前打擊率1成82，不過最終響尾蛇隊2A仍以3比4落敗。

海盜隊2A今天對上國民隊2A的賽事，鄭宗哲先發打第2棒、擔任游擊手，1局下擊出游擊方向滾地球，透過野手選擇上壘；3局下選到保送上壘，5局下擊出中間方向一壘安打；7局下選到保送後，成功盜上二壘，再靠著隊友開轟跑回分數；9局下選到保送後再度盜壘成功。

雙方鏖戰到延長賽，最終海盜隊2A以8比7搶勝，總計鄭宗哲2打數敲出1支安打，選到3次保送，跑出2次盜壘，跑回2分，本季目前打擊率1成11。

另外，老虎隊2A的李灝宇今天4打數敲出1支安打，跑出1次盜壘，連3場出賽有安打演出，本季目前打擊率達3成13。（編輯：張雅淨）1130410