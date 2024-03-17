鄭宗哲支援大聯盟熱身賽 敲出1安、選2保送

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（中央社記者楊啟芳台北17日電）美職匹茲堡海盜隊台灣好手鄭宗哲今天到大聯盟熱身賽支援，敲出1支安打、選到2次保送，上壘率相當高；在新秀對抗賽先發的響尾蛇隊左投林昱珉，則是先發投2局，沒有失分。

鄭宗哲今年熱身賽從大聯盟出發，雖然日前被球隊下放小聯盟2A，不過今天再度到大聯盟熱身賽支援海盜隊與勇士隊交手的賽事，鄭宗哲先發打第7棒、守游擊；鄭宗哲在2局上敲出一壘安打，4局上和6局上都是連4顆壞球選到保送，8局上一壘有人時，犧牲觸擊成功。

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總計鄭宗哲此戰1打數敲出1支安打、選到2次保送、外加1次犧牲觸擊，本季目前在大聯盟熱身賽21打數敲出6支安打，包含2發全壘打，送回3分打點，打擊率2成86。終場海盜隊以4比2擊退勇士隊。

另外，美國職棒在春訓期間舉行的新秀對抗賽，響尾蛇隊台灣左投林昱珉先發登板，2局投球中各被敲出1支安打，總計用23球投2局，被敲出2支安打，沒有出現保送，送出1次三振，沒有失分，最快球速92.4英里（約148.7公里）。（編輯：陳仁華）1130317