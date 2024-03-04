林昱珉下放小聯盟春訓基地 教頭點出須更穩定課題

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（中央社記者謝靜雯台北4日電）台灣旅美投手林昱珉春訓熱身賽登板接受震撼教育，響尾蛇隊今天公布林昱珉在內9人下放小聯盟春訓基地；總教練羅夫洛稱讚林昱珉有很好資質，但盼他更穩定發揮能力。

亞利桑那響尾蛇隊20歲台灣投手林昱珉今年首度受邀大聯盟春訓，2月底春訓熱身賽初亮相，登板中繼投0.1局，被敲出4支安打，包括1發全壘打，投出2次保送、1次三振，失掉5分責失分，表現不如預期。

響尾蛇隊今天公布下放包括林昱珉在內的9名球員至小聯盟春訓基地，接著等待開季分發，林昱珉預期會從小聯盟2A開季。

響尾蛇隊總教練羅夫洛（Torey Lovullo）接受美媒訪問表示，從林昱珉身上看到好的東西，但還是有點不太穩定，對1名年輕球員來說，不可能總是要求做到完美。

羅夫洛指出，林昱珉須慢慢發現有一些容易被攻擊的熱點，但也稱讚林昱珉具有很好球質、球速，他具備許多好的條件，只是需要在對的時間點、更有效展現出來。

羅夫洛也提到，林昱珉有能力在單一打席中變換4到5種不同角度、轉速、進壘位置，接下來林昱珉須面對的課題就是要變得更穩定。（編輯：陳仁華）1130304