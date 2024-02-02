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林昱珉受邀大聯盟春訓 有機會挑戰王維中紀錄

2024/2/2 11:32（2/2 11:51 更新）
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台灣20歲左投林昱珉。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台北2日電）美職亞利桑那響尾蛇隊今天公布台灣20歲左投林昱珉受邀大聯盟春訓，林昱珉去年底也被大聯盟官網點名今年球季有望升大聯盟，若成真，將改寫王維中台將最年輕升大聯盟紀錄。

林昱珉2021年底與亞利桑那響尾蛇隊簽下52.5萬美元（約新台幣1632萬元）合約，身材雖然不突出，但有左投優勢，變速球可以有效製造打者揮空，滑球和曲球也在水準之上，目前為止小聯盟生涯投177.2局，累計投出231次三振，奪三振能力出色。

林昱珉去年7月升上目前為止生涯最高層級小聯盟2A，季後有代表台灣打亞洲運動會，年底亞洲棒球錦標賽林昱珉原本也有意參賽，但球團當時就透露新球季有意將林昱珉升上更高層級，因此沒能參賽。

杭州亞運10月2日預賽，台灣隊關鍵一役與韓國交手，派出林昱珉（圖）先發。中央社記者裴禛攝 112年10月2日
杭州亞運10月2日預賽，台灣隊關鍵一役與韓國交手，派出林昱珉（圖）先發。中央社記者裴禛攝 112年10月2日

去年底美職大聯盟官網列出各隊2024年有望升上大聯盟的球員，林昱珉也被點名，認為林昱珉若能在小聯盟3A通過考驗，有機會在夏天升上大聯盟。

響尾蛇隊今天公布40人名單外受邀大聯盟春訓球員，總計有15名投手、林昱珉名列其中，若能有好表現爭取到今年球季升上大聯盟機會，將改寫王維中21歲又354天台將最年輕上大聯盟紀錄。（編輯：黃世雅）1130202

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