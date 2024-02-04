陽岱鋼加盟日職二軍球隊 睽違3年重返日本球界

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（中央社記者楊啟芳台北4日電）日本媒體今天報導，台灣棒球好手陽岱鋼加盟日本職棒二軍新球隊Oisix新潟Albirex，隨後球隊官網證實，這是陽岱鋼睽違3年重返日本球界，日媒也期待他傳承經驗給年輕選手。

陽岱鋼從2006年開始效力日職火腿鬥士隊，2017年轉戰讀賣巨人隊，簽下5年合約，2021年底雖然巨人隊開出合約留人，不過最後陽岱鋼仍決定離隊，希望挑戰新舞台。陽岱鋼之後開始旅美生涯，效力過美國獨立聯盟的湖國碼頭犬隊、高點搖椅隊，以及澳職布里斯本俠盜隊。

睽違3年，陽岱鋼將重返日本球界，日媒「體育報知」今天報導，陽岱鋼確定加盟日職新的二軍球隊Oisix新潟Albirex。球隊官網也發出公告證實，已經與陽岱鋼達成合約協議，成為新入團選手。

日媒報導指出，陽岱鋼將與前阪神隊高山俊、前巨人隊三上朋也、前廣島隊投手藪田和樹等人，一起爭取在7月31日補強期限前加盟一軍球隊的機會。

日媒也指出，陽岱鋼可以把豐富的職棒經歷，包括多年累積的技術、知識傳承給正在追求夢想的年輕選手，在球隊中可以發揮的指導作用也令人期待。（編輯：唐聲揚）1130204