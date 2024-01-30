張育成回台打中職？悍將領隊林華韋：機會大、狀元籤最佳人選
2024/1/30 12:40（1/30 13:49 更新）
（中央社記者謝靜雯嘉義30日電）具旅美大聯盟資歷的好手張育成月中與富邦悍將隊代表見面，領隊林華韋今天表示，就初步看法上的交換意見，在不考慮其他條件的狀況下，狀元籤張育成當然是最佳人選。
中職富邦悍將隊在稻江科技暨管理學院棒球場舉行開訓典禮，林華韋再被問起與張育成見面一事。林華韋表示，這個月中是首度與張育成正式安排見面，初步交換意見，張育成表達想要留在台灣的機會非常大，球團也把握機會充分與張育成溝通。
外界關注張育成的動向及悍將是否繼續安排與張育成見面，林華韋表示，張育成確定投入中職選秀後，會再逐步進行下一步的安排，目前都還在各自評估狀況。
悍將隊今年選秀手握狀元籤，林華韋直言，在不考慮其他條件的狀況下，張育成當然是狀元籤最佳人選，首輪選擇張育成的機會最高，但選秀不光是戰力上的考量，很多條件都需要納入考慮。林華韋並提到，歡迎張育成也到稻江看看訓練環境。（編輯：管中維）1130130
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