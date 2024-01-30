更多編輯台推薦新聞：
圖輯／謝淑薇台灣網壇第一人 回顧8座大滿貫冠軍之路
運動

圖輯／謝淑薇台灣網壇第一人 回顧8座大滿貫冠軍之路

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮
生活

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮
國際

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看
文化

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職6/300
首頁 / 運動

悍將年度口號要「夠悍」 鋒總心願卡「留白」有意義

2024/1/30 13:15（1/30 13:32 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中職富邦悍將隊30日在嘉義稻江科技暨管理學院棒球場舉行開訓典禮，領隊林華韋（2排中）、副領隊郭泰源（2排右5）、一軍總教練陳金鋒（2排右4）率球員出席，球團宣布年度口號為「Go Stronger 夠悍」。中央社記者王騰毅攝 113年1月30日
中職富邦悍將隊30日在嘉義稻江科技暨管理學院棒球場舉行開訓典禮，領隊林華韋（2排中）、副領隊郭泰源（2排右5）、一軍總教練陳金鋒（2排右4）率球員出席，球團宣布年度口號為「Go Stronger 夠悍」。中央社記者王騰毅攝 113年1月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯嘉義30日電）中職富邦悍將隊今天舉行開訓典禮喊出年度口號「Go Stronger 夠悍」，總教練陳金鋒在心願卡上「留白」僅簽名，直言棒球是成績說話，一起努力打出好成績後再填上去。

中華職棒富邦悍將隊今天在嘉義稻江科技暨管理學院棒球場舉行開訓典禮，開訓典禮上公布由野手范國宸續任隊長，投手副隊長為江少慶、陳仕朋，野手副隊長為李宗賢。

悍將喊出年度口號為「Go Stronger 夠悍」，象徵今年悍將們要比過去展現更強的決心與毅力、付出更多的努力與汗水、追求更好的內容與成績，要用「夠悍」的表現，回饋每一位支持悍將的球迷。

球員和教練團也紛紛在心願卡上寫下年度心願，但總教練陳金鋒的心願卡上僅有簽名、沒有寫下心願，陳金鋒解釋，棒球講太多沒有用，還是要用成績說話，過去幾年悍將隊的成績不好，今年大家共同努力朝目標前進，用好成績回報球迷、公司，也希望把好成績拿出來後再填上去。

領隊林華韋開訓典禮上也提到，身為職業球員一言一行都受到矚目，很多面向也受到大家檢視，除了要打好球、教好球，也希望大家可以謹言慎行，在各方面都可以成為表率。

悍將隊長范國宸感謝教練團的信任，表示會盡最大的努力幫助球隊成長，期許大家做好準備、把身體照顧好，用最好的狀態迎接新的球季，「最大目標總冠軍」。（編輯：方沛清）1130130

中職富邦悍將隊30日在嘉義稻江科技暨管理學院棒球場舉行開訓典禮，領隊林華韋（前左）授隊旗給一軍總教練陳金鋒（前右）。中央社記者王騰毅攝 113年1月30日
中職富邦悍將隊30日在嘉義稻江科技暨管理學院棒球場舉行開訓典禮，領隊林華韋（前左）授隊旗給一軍總教練陳金鋒（前右）。中央社記者王騰毅攝 113年1月30日
#中職
#范國宸
#林華韋
#陳金鋒
#悍將
延伸閱讀
富邦悍將與張育成談過 林華韋：狀元籤最佳人選悍將投手李子強改名李東洺 新球季爭「3號先發」李宗賢複數年約加薪幅度全隊最多 分享訓練新招
中職
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
李宗賢複數年約加薪幅度全隊最多 分享訓練新招
172.30.142.47