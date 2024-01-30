悍將年度口號要「夠悍」 鋒總心願卡「留白」有意義

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（中央社記者謝靜雯嘉義30日電）中職富邦悍將隊今天舉行開訓典禮喊出年度口號「Go Stronger 夠悍」，總教練陳金鋒在心願卡上「留白」僅簽名，直言棒球是成績說話，一起努力打出好成績後再填上去。

中華職棒富邦悍將隊今天在嘉義稻江科技暨管理學院棒球場舉行開訓典禮，開訓典禮上公布由野手范國宸續任隊長，投手副隊長為江少慶、陳仕朋，野手副隊長為李宗賢。

悍將喊出年度口號為「Go Stronger 夠悍」，象徵今年悍將們要比過去展現更強的決心與毅力、付出更多的努力與汗水、追求更好的內容與成績，要用「夠悍」的表現，回饋每一位支持悍將的球迷。

球員和教練團也紛紛在心願卡上寫下年度心願，但總教練陳金鋒的心願卡上僅有簽名、沒有寫下心願，陳金鋒解釋，棒球講太多沒有用，還是要用成績說話，過去幾年悍將隊的成績不好，今年大家共同努力朝目標前進，用好成績回報球迷、公司，也希望把好成績拿出來後再填上去。

領隊林華韋開訓典禮上也提到，身為職業球員一言一行都受到矚目，很多面向也受到大家檢視，除了要打好球、教好球，也希望大家可以謹言慎行，在各方面都可以成為表率。

悍將隊長范國宸感謝教練團的信任，表示會盡最大的努力幫助球隊成長，期許大家做好準備、把身體照顧好，用最好的狀態迎接新的球季，「最大目標總冠軍」。（編輯：方沛清）1130130