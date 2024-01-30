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悍將投手李子強改名李東洺 新球季爭「3號先發」

2024/1/30 12:27（1/30 13:32 更新）
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中職富邦悍將隊投手李子強改名李東洺再出發，30日寫下新球季目標爭「3號先發」。中央社記者王騰毅攝 113年1月30日
中職富邦悍將隊投手李子強改名李東洺再出發，30日寫下新球季目標爭「3號先發」。中央社記者王騰毅攝 113年1月30日
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（中央社記者謝靜雯嘉義30日電）中職富邦悍將隊投手李子強改名李東洺再出發，他說，一直以來覺得運氣不太好，感覺很努力但沒有好效果，請算命老師看過「缺什麼補什麼」。他寫下新球季目標爭「3號先發」。

李東洺去年球季表現其實不算差，整季一軍29場出賽（4場先發），戰績2勝4敗1中繼成功，防禦率4.47，季後也入選亞洲職棒冠軍爭霸賽中職聯隊、亞洲棒球錦標賽台灣代表隊，但今天悍將開訓，他正式宣布新名字由李子強改為李東洺。

李東洺表示，其實去年10月、11月左右就改名了，只是沒有正式對外說，想要改名主因覺得自己運氣沒有很好，「感覺不是很順，可能很努力但效果沒有很好」。被問起改這個名字有沒有什麼意涵，他笑說，其實也不太清楚，聽算命老師說的，「缺什麼補什麼」。

李東洺開訓目標寫下「3號先發」，被問起為什麼是3號，他笑說，前2號先發投手應該是洋將，本土先發投手競爭者很多，希望可以爭取到3號先發輪值的位置，穩定對球隊有貢獻。（編輯：管中維）1130130

#中職富邦悍將隊
#李子強
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