李宗賢複數年約加薪幅度全隊最多 分享訓練新招

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯嘉義30日電）中職富邦悍將隊今天舉行開訓典禮，野手李宗賢擔任副隊長，新球季獲得複數年合約、加薪幅度全隊最多。李宗賢也透露日籍教練稻田直人帶來不同訓練方式，「趴著接球」很特別。

李宗賢曾在2017年球季拿下金手套三壘手獎，2020年拿下最佳9人游擊手獎，2021、2022年球季表現不如預期，去年月薪也被扣為新台幣16.5萬元。

李宗賢去年球季找回好身手，整季一軍出賽104場，敲出117支安打、3發全壘打，打擊率3成18，年底拿下年度最佳進步獎，今年也有好「薪」情，今天開訓典禮，領隊林華韋透露，李宗賢加薪幅度為全隊最多，月薪比之前個人最高月薪26萬元還要好，也簽下複數年合約。

李宗賢在開訓典禮寫下心願「全力向前、總冠軍」，今年也接任副隊長職務。

李宗賢表示，薪水方面感謝球團肯定，之前悶了一陣子，很開心可以再次有好表現，至於副隊長職務，一開始覺得自己可能不是這麼合適，但接到任務轉換心情，希望更穩重處理每件事情，學習與隊友相處、帶領球隊，也希望可以做好溝通，讓團隊意見有好的交流，大家團結一條心。

李宗賢去年守備位置以三壘為主，但他透露，春訓二壘、游擊守備位置也有練，希望可以「突破中線」。今年球隊請來稻田直人擔任二軍內野統籌教練，李宗賢透露，稻田直人帶來日式守備訓練，嘗試「趴在地上接球」訓練，一開始會怕打到臉，但主要是要學習怎麼控制球。（編輯：管中維）1130130