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王念好喊話拚新人王全壘打王金手套 設高標求進步

2024/1/30 14:07（1/30 15:36 更新）
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中職富邦悍將隊30日在嘉義稻江科技暨管理學院棒球場舉行開訓典禮，去年選秀選入新秀按照慣例依序大聲喊出目標，首輪選進野手王念好（圖）喊話要拿新人王、全壘打王、金手套，擺出帥氣姿勢炒熱氣氛。中央社記者王騰毅攝 113年1月30日
中職富邦悍將隊30日在嘉義稻江科技暨管理學院棒球場舉行開訓典禮，去年選秀選入新秀按照慣例依序大聲喊出目標，首輪選進野手王念好（圖）喊話要拿新人王、全壘打王、金手套，擺出帥氣姿勢炒熱氣氛。中央社記者王騰毅攝 113年1月30日
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（中央社記者謝靜雯嘉義30日電）中職富邦悍將隊今天舉行開訓典禮，去年選秀首輪選進野手王念好設高標「要拿新人王、全壘打王、金手套」，把目標設難一點刺激自己更進步，也坦言守備是個人難題需突破。

中華職棒富邦悍將隊今天在嘉義稻江科技暨管理學院棒球場舉行開訓典禮，去年選秀選入新秀按照慣例依序大聲喊出目標，首輪選進野手王念好把目標設很高，喊話要拿新人王、全壘打王、金手套，還搭配帥氣姿勢炒熱氣氛。

王念好表示，最想要的是新人王，因為一年過後就沒有資格了，也提到競爭者很多，點名先前U18世界盃棒球賽代表隊很多隊友像是樂天桃猿隊的邱鑫、統一獅隊的林佳緯等人都是強勁對手，設下困難的目標希望更進步。

王念好目前主要守備位置為一壘和三壘，今年悍將請來日籍教練稻田直人擔任二軍內野統籌教練，王念好表示，稻田直人給了很多跟過去不太一樣的觀念，有點顛覆自己的想法，以前教練會提醒一定要把重心壓低，稻田直人則是要求穩穩地接傳。

王念好打擊實力沒話說，但他苦笑說守備是「難題」，目前以一、三壘位置為主，也知道球隊這兩個位置競爭者很多，先前有在練習賽嘗試守二壘，但還不太習慣二壘的角度。

全壘打王也是困難的目標，王念好目前一軍首轟還沒開張，他表示先設定10轟，希望一點一點進步，盡力達成設下的目標，最後沒有達到也沒關係，重點是過程中要看到進步。（編輯：張雅淨）1130130

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