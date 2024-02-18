富邦悍將進行春訓首場隊內賽 啟用投球計時器

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（中央社記者楊啟芳台北18日電）中職富邦悍將今天進行春訓首場隊內藍白熱身賽，因應今年中職加快比賽節奏規定，在熱身賽首次啟用投球計時器，教練團觀察實戰情形，也在比賽中即時和選手討論及提醒。

悍將今天比賽分為悍將藍、悍將白2隊對決，1局上藍隊范國宸敲出安打送回第1分，第3局王念好敲出二壘打帶有2分打點擴大領先；4局下辛元旭獲得保送後，王苡丞、高捷敲安打串連，為白隊追回1分，不過最終藍隊仍以6比1拿下勝利。

藍隊王正棠、范國宸、孔念恩單場敲出2安打，葉子霆、王念好、戴培峰和高國麟也都有安打表現；白隊敲安球員則有劉俊豪、辛元旭、王苡丞和高捷。

投手部分，雙方各8名投手、各負責1局投球，白隊先發投手江國豪投1局飆出2次三振失1分，藍隊先發投手陳仕朋則是1局無失分。後援投手部分，白隊王尉永僅用5球製造3上3下，藍隊曾峻岳關門完成3上3下，最快球速147公里。

悍將在今天的練習賽首度在實戰中啟用投球時鐘，投手教練郭勇志表示，今年在春訓就有開始準備，今天雖然沒有人違規，但有少數投手節奏比較慢一點，會再協助選手修正，接下來要藉由比賽適應，讓節奏更明快。

本季起中職規定投手投球秒數限制為壘上無人20秒、有人時25秒，郭勇志指出，教練團和選手之間也會持續討論，尤其投捕手之間要更了解對方，就能讓節奏更明快，接下來的對外自辦賽及官辦熱身賽，相信會讓選手們更快進入狀況。

富邦悍將在結束本日的隊內練習賽後，21日將與統一獅於亞太棒球村、23日與台鋼雄鷹於稻江訓練基地進行對外練習賽。（編輯：方沛清）1130218