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官辦熱身賽悍將范國宸敲逆轉安 盼發揮中心打者價值

2024/3/24 18:04
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（中央社記者楊啟芳新北24日電）中職今天在新莊球場的官辦熱身賽，富邦悍將范國宸在第6局敲出逆轉2打點安打，終場悍將以5比4擊退統一獅隊，范國宸表示，希望開季後發揮中心棒次價值，把跑者送回來。

獅隊本來以4比2領先，不過悍將在6局下展開攻勢，陳真敲安打、辛元旭遭觸身球後，王勝偉敲出安打送回1分，王正棠獲四壞保送後形成滿壘，范國宸再敲安打，帶有2分打點逆轉戰局，終場悍將就以5比4奪勝，為悍將在官辦熱身賽的第5勝。

此戰范國宸先發打第4棒，5打數敲出2支安打，目前在官辦熱身賽打擊率高達4成44。范國宸賽後表示，春訓期間打擊感覺還不錯，「其實就是把去年下半季感覺好的狀況，在今年休賽季做得更完整。」

范國宸指出，很開心今天有適時一擊，因為擔任中心棒次時能把跑者送回來的機會一定很多，「希望把跑者送回來的機率可以提高，這是中心棒次的價值，要提升這方面的穩定度。」

范國宸去年首度擔任隊長一度給自己很多壓力，不過今年續任隊長，他說：「去年第一年當隊長會想比較多，但今年跟學弟溝通滿順暢的，像是怎麼樣做可以更好，也不會說因為今天贏球就不去說哪裡有做錯，這樣成長會比較快一點。」

悍將在官辦熱身賽戰績佳，距離正式開季不到1個星期，范國宸表示，「熱身賽就是熱身賽，各隊會在熱身賽調整到最好陣容，季賽就完全不一樣，各隊不會用調整的方式，必須要用最好的狀態出來應對，過幾天就要開季了，真正的挑戰就會開始了。」（編輯：張雅淨）1130324

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