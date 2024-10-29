林家正12強賽捕手、一壘都要顧 稱讚林昱珉強心臟

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）世界12強棒球賽台灣隊本屆唯一旅外野手林家正以捕手位置入選，也要兼守一壘，他表示，教練給的任務就想辦法完成，與投手林昱珉是熟悉投捕搭檔，稱讚林昱珉強心臟。

亞利桑那響尾蛇隊投手林昱珉、捕手林家正是本屆世界12強賽台灣唯2旅外球員，教練團看中林家正熟悉國外打者和旅外投手習性選進，總教練曾豪駒表示，林家正沒有蹲捕時，也可以替補一壘。

林家正今年球季因手部鉤狀骨骨折，經手術休息復健，他表示，當時受傷就評估應該是小傷，兩天後開刀，期間有持續與曾豪駒保持聯繫，傷癒回到場上，一開始會覺得有點緊繃，既然醫生說身體已經健康，就放開打，練習、比賽過後也會持續電療，幫助身體恢復。

林家正與林昱珉去年杭州亞運搭配，今年小聯盟賽季也是投捕搭檔，有望在世界12強棒球賽再度攜手，林家正表示，目前教練團還沒有明確指示，但可以再度在國家隊搭配，也是蠻好的緣分。

林家正表示，林昱珉在小聯盟每個層級都能投出不錯的表現、升得很快，林昱珉有很多武器球，也讓配球多了很多空間，場上不畏懼、強心臟，勇於攻擊好球帶、挑戰打者是特質。

林家正此次除了捕手，也需要負擔一壘守備，他表示，兩個位置都不陌生，從大學開始兩個位置都有守，教練團怎麼安排就想辦法完成任務，也提到很開心可以再度穿上代表隊球衣，知道正式賽的加油聲可能很大，專注場上，球迷的加油聲也會是球員的力量。（編輯：龍柏安）1131029