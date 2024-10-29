12強賽年輕投手多考驗大 林岳平：關注林昱珉吳俊偉調整狀況

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）世界12強棒球賽台灣隊年輕投手多，面對高張力局面，投手教練林岳平坦言是很大考驗，但能穿上國家隊球衣都是各隊佼佼者，也提到林昱珉、吳俊偉的身體調整狀況需特別注意。

世界12強棒球賽台灣隊本屆13名投手中有許多首度入選一級成棒國家隊的球員，包括陳柏清、吳俊偉、王志煊、莊昕諺等人，是否會擔心年輕球員面對大場面容易有危機，林岳平坦言：「的確是很大的考驗。」

林岳平也提到，總要有第1次，可以入選代表隊的球員都是中職例行賽各隊的佼佼者，穿上國家隊的球衣是榮耀，希望他們更全面的投入，為台灣棒球努力。

比賽過程狀況很難預測，林岳平認為，必須讓球員從練習準備中就具備信心，這也是集訓期間特別希望球員做到的事情，但也會預想最差狀況發生時，後面要怎麼應變。

林岳平與牛棚教練王建民的分工，林岳平表示，每個選進來的投手各有魅力，要如何安排登板順序，想辦法把失分降到最低，掌握不同投手的狀態，了解每個投手熱身出賽的時間，才能更好地掌握換投時機點。

對於目前投手群近況，林岳平表示，旅美投手林昱珉剛回到台灣還有時差，這幾天需要持續掌握狀況，暫定11月2、3日與捷克交流賽時會安排林昱珉登板投1局，但還是要看林昱珉身體狀況能不能調整到百分百。

林岳平也點名中信兄弟投手吳俊偉，提到吳俊偉在剛落幕的中職總冠軍賽有出賽，面對高張力局面出賽後，是否有疲勞的狀況，都是需要再觀察溝通的部分。（編輯：龍柏安）1131029

中華職棒明星賽史上首度在台北大巨蛋進行，7月20日首戰9局下半，世界12強台灣隊投手教練王建民（右）上場換下投手吳俊偉（左），順勢拿過他的手套。中央社記者張新偉攝 113年7月20日