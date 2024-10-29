陳冠宇集訓中慶生 與郭俊麟同穿代表隊球衣有意義

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）世界12強棒球賽台灣隊「三朝元老」陳冠宇今天在台北大巨蛋過難忘的34歲生日，雖然資深但仍保持學習者心態，再與郭俊麟國家隊拚戰，「很開心再一起穿上當初相遇時的球衣。」

具有台日職棒資歷、現效力中職樂天桃猿隊的投手陳冠宇，是此次投手群最資深，今天剛好是陳冠宇34歲生日，在開訓儀式後特別送上訂製蛋糕，大家一同替陳冠宇唱生日快樂歌。陳冠宇笑說，被叫到名字腦筋空白，在球場過生日難得，有代表隊才有辦法得到這麼特別的生日經驗。

陳冠宇是3屆世界12強賽台灣隊班底，他表示，面對國際賽，大家都是職業球員，也知道自己的特色，每個人都盡到本分、做好該做的事情，不管年輕選手還是資深選手，相信都可以有不同的收穫，除了代表國家榮耀，也是證明自己很好的舞台。

陳冠宇回憶，首屆打世界12強賽時表現不好，2019年旅日賽季在一軍成績不錯，當年再度入選12強賽代表隊時，帶著很大的自信，有一定要投出好表現的覺悟，也很開心那屆比賽有不錯的表現。

雖然是投手群中資歷最豐富，但陳冠宇表示，投手群中很多球員例行賽成績都比他好，像是吳俊偉、陳冠偉都有值得學習的地方，「我是保持學習者的心態」。

陳冠宇和投手郭俊麟是同屆戰友，從2014年仁川亞運開始，也一起打過2015年12強賽、2017年世界棒球經典賽，旅日時期也有重疊，此次再一起披上國家隊戰袍奮戰。

陳冠宇笑說，聽到郭俊麟遞補進代表隊很開心，從2014到現在10年了，經過赴日發展到現在都回到中職，也會關注彼此的表現，「能再一起穿上當初相遇時的這件衣服很開心。」他也稱讚郭俊麟是心理很堅強、調適很快的投手。（編輯：管中維）1131029