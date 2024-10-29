陳柏清打12強賽每隊都想對上 11/2捷克交流賽先發

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）台鋼雄鷹隊投手陳柏清首度披上成棒台灣隊戰袍，預計是世界12強賽先發人選，將先在11月2日捷克交流賽先發，他感謝教練團肯定，強調12強賽每隊都想要對上、拿出最好的一面。

世界12強棒球賽台灣隊此次選進13名投手，總教練曾豪駒曾表示，投手定位安排與球員例行賽定位不會有太大的落差。中職台鋼雄鷹隊26歲投手陳柏清是本季球隊先發輪值之一，預期也將是先發投手人選。

陳柏清表示，今年球季前半段表現起伏落差大，但每場比賽結束後，學長、教練都會提醒該怎麼面對場上狀況、與打者對決的策略，鼓勵他上場大膽對決，「他們說我的球沒有這麼好打，要勇於攻擊好球帶。」

成棒首個正式國際賽事就是世界12強賽，陳柏清表示，陣中很多學長都很照顧他，像是張奕、陳冠宇，都會分享經驗，不會特別有壓力。

接到入選12強賽台灣隊通知，陳柏清感謝教練團的肯定，希望可以拿出最好表現，國際賽先發雖然心情難免緊張，但也要想辦法保持平常心，如果因為面對大場面就慌了手腳，也不能被稱為一名好投手。

至於11月2日與捷克交流賽的先發任務，陳柏清表示，沒有多想，上場就是盡最大的能力投。（編輯：龍柏安）1131029