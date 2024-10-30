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邱智呈、吳俊偉綽號撞名 叫小黑兩人一起回頭

2024/10/30 18:49（10/30 19:11 更新）
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世界12強棒球賽台灣隊30日持續在台北大巨蛋集訓，來自中華職棒統一獅隊的邱智呈（圖）受訪時針對總冠軍賽自打球導致的右膝傷勢指出，目前狀況已沒問題，「經歷了好幾場比賽，也好好休息了好幾天，強度沒有問題。」中央社記者楊啟芳攝 113年10月30日
世界12強棒球賽台灣隊30日持續在台北大巨蛋集訓，來自中華職棒統一獅隊的邱智呈（圖）受訪時針對總冠軍賽自打球導致的右膝傷勢指出，目前狀況已沒問題，「經歷了好幾場比賽，也好好休息了好幾天，強度沒有問題。」中央社記者楊啟芳攝 113年10月30日
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（中央社記者楊啟芳台北30日電）世界12強棒球賽台灣隊陣中今年有球員綽號撞名，統一獅的邱智呈與中信兄弟的吳俊偉恰巧都叫「小黑」，有趣的是，邱智呈說，有時候隊友喊綽號時，兩個人都會一起回頭。

今年中職總冠軍賽於25日結束，中信兄弟、統一獅隊陣中的12強國手才打完大賽，28日就向台灣隊報到、開始備戰世界12強賽。

統一獅隊野手邱智呈今天表示，總冠軍賽打完後有休息了2天，「沒有多做什麼訓練，好好休息、調整心態。」

獅隊最終未能奪冠，邱智呈也透露對自己表現不滿意，不過他也指出，「比賽已經結束了，不要一直回想，到國家隊是重新開始，先讓自己放鬆下來，最基本的打擊、守備、跑壘、觀念重新開始、投入，找到自己的節奏回歸到正常。」

至於在總冠軍賽因自打球的右膝傷勢，邱智呈指出，現在右膝狀況已經沒問題，「經歷了好幾場比賽，也好好休息了好幾天，強度沒有問題。」

這次12強台灣隊陣中有2名綽號叫「小黑」的球員，分別是來自獅隊的邱智呈及中信兄弟吳俊偉，邱智呈笑說：「有人在叫小黑時我們2個都會先回頭，再看看是在找誰，像上次（王）建民教練就叫小黑，結果我也回頭。」（編輯：龍柏安）1131030

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