岳東華12強賽將「兼差」守三壘 會多練習適應

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北30日電）世界12強棒球賽台灣隊正在集訓，由於這次三壘手只有潘傑楷1人，岳東華、張政禹也都要「兼差」、重新練三壘，岳東華表示，一開始收到指示嚇一跳，不過會多去練習、適應。

這次12強賽台灣隊主戰三壘手為統一獅隊潘傑楷，沒有平常在母隊守三壘的其他人選，因此味全龍隊主戰游擊手張政禹、中信兄弟二壘手岳東華都要「兼差」守三壘，扮演功能型的角色。

岳東華剛進職棒時期2018至2020年曾守過三壘，不過近幾年比較少，他今天表示，已有收到教練指示說要練三壘，三壘與二壘的距離不一樣，而且守三壘的球不是很快就是很慢，「要更專注、多練習去適應。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

岳東華笑說，一開始收到通知時嚇了一跳，「因為很久沒有守三壘了。」不過同樣效力中信兄弟的江坤宇這次預計會是台灣隊主戰游擊手，岳東華不論是守二壘或三壘都會站在旁邊，岳東華說：「就很像在母隊的感覺，感覺不用特別要幹嘛，很自然。」

29歲的岳東華上一屆2019年世界12強賽也有入選，談到2屆最大不同，他說：「那時候我還是小學弟，前面還有學長在，跟今年比較不一樣，這次大家年紀都差不多，更有責任感、會看比較重。」岳東華指出，這次台灣隊野手都很熟，「以前學生時期都遇過，都很好相處。」（編輯：龍柏安）1131030