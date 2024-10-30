本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

岳東華12強賽將「兼差」守三壘 會多練習適應

2024/10/30 20:21（10/30 21:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
世界12強棒球賽台灣隊30日在台北大巨蛋集訓，由於這次陣容中三壘手僅潘傑楷1人，球員岳東華（圖）也將準備重新練三壘，成為功能性選手。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年10月30日
世界12強棒球賽台灣隊30日在台北大巨蛋集訓，由於這次陣容中三壘手僅潘傑楷1人，球員岳東華（圖）也將準備重新練三壘，成為功能性選手。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年10月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北30日電）世界12強棒球賽台灣隊正在集訓，由於這次三壘手只有潘傑楷1人，岳東華、張政禹也都要「兼差」、重新練三壘，岳東華表示，一開始收到指示嚇一跳，不過會多去練習、適應。

這次12強賽台灣隊主戰三壘手為統一獅隊潘傑楷，沒有平常在母隊守三壘的其他人選，因此味全龍隊主戰游擊手張政禹、中信兄弟二壘手岳東華都要「兼差」守三壘，扮演功能型的角色。

岳東華剛進職棒時期2018至2020年曾守過三壘，不過近幾年比較少，他今天表示，已有收到教練指示說要練三壘，三壘與二壘的距離不一樣，而且守三壘的球不是很快就是很慢，「要更專注、多練習去適應。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

岳東華笑說，一開始收到通知時嚇了一跳，「因為很久沒有守三壘了。」不過同樣效力中信兄弟的江坤宇這次預計會是台灣隊主戰游擊手，岳東華不論是守二壘或三壘都會站在旁邊，岳東華說：「就很像在母隊的感覺，感覺不用特別要幹嘛，很自然。」

29歲的岳東華上一屆2019年世界12強賽也有入選，談到2屆最大不同，他說：「那時候我還是小學弟，前面還有學長在，跟今年比較不一樣，這次大家年紀都差不多，更有責任感、會看比較重。」岳東華指出，這次台灣隊野手都很熟，「以前學生時期都遇過，都很好相處。」（編輯：龍柏安）1131030

#中信兄弟
#台灣隊
#味全龍隊
#張政禹
#江坤宇
#岳東華
#潘傑楷
#世界12強棒球賽
岳東華
李凱威年度獎項連霸是肯定 自曝國家隊集訓首日心境平野惠一直言2次失誤不應該 聽牌後會全力以赴
潘傑楷
潘傑楷曾感覺「看不見一軍的光」 驚奇年充滿感謝台灣大賽首戰2次失誤隊友暖心鼓勵 潘傑楷快速轉換心情
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：