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黃子鵬與大巨蛋培養感情 盼12強上場發揮實力

2024/10/30 18:23（10/30 19:06 更新）
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世界12強棒球賽台灣隊30日在台北大巨蛋進入第3天全體集訓，投手黃子鵬（右）進行實戰投打練習，他受訪表示，自己較少在大巨蛋登板，還要再熟悉一下投手丘。中央社記者楊啟芳攝 113年10月30日
世界12強棒球賽台灣隊30日在台北大巨蛋進入第3天全體集訓，投手黃子鵬（右）進行實戰投打練習，他受訪表示，自己較少在大巨蛋登板，還要再熟悉一下投手丘。中央社記者楊啟芳攝 113年10月30日
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（中央社記者楊啟芳台北30日電）世界12強棒球賽台灣隊今天進入第3天集訓，投手黃子鵬也把握機會進行實戰投打練習。他表示，自己比較少在台北大巨蛋登板，還要再熟悉一下投手丘，希望比賽時能完整發揮實力。

黃子鵬第1階段斗六集訓時就向台灣隊報到，今天台灣隊在台北大巨蛋進行首次全體實戰投打練習，黃子鵬第2度登板調整、投了23球。談到目前狀況， 他表示，身體整體狀況還不錯，不過大巨蛋的投手丘還要適應一下。

效力樂天桃猿隊的黃子鵬本季較少有機會到大巨蛋，第1次登板是3月日職讀賣巨人交流賽，至於例行賽他僅在4月5日登板過。

黃子鵬表示，大巨蛋的投手丘比較軟一點，感覺要再抓一下，不過因為可以一直在大巨蛋集訓，他笑說：「有這樣子的環境，要好好利用最近的時間（和大巨蛋）培養感情，現在有比較熟悉了。」

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現年30歲的黃子鵬已是投手群第3年長，僅次於陳冠宇、郭俊麟，他笑說：「大家都是同輩，難得聚在一起，也會嬉鬧、玩在一起。」對於12強賽事的期待，他則說：「希望上場把握住機會、發揮出來，其實這是滿難的事情，在場上可以拚盡全力，但當天不一定能完全發揮。」

身為低肩側投的黃子鵬，被問到是否比較有機會對中南美洲球隊先發，他強調，每隊都要準備，「這種比賽不要給自己設定怎麼樣，不過先發投長局數沒有問題。」（編輯：龍柏安）1131030

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