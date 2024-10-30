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12強台灣開路先鋒有3人選 第4棒吉力吉撈扛

2024/10/30 20:53（10/30 21:41 更新）
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世界12強棒球賽台灣隊30日持續在台北大巨蛋集訓，總教練曾豪駒30日受訪時談到棒次初步安排，其中開路先鋒包含林立（圖）在內等3人選，但要到下個循環階段才會定案。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年10月30日
世界12強棒球賽台灣隊30日持續在台北大巨蛋集訓，總教練曾豪駒30日受訪時談到棒次初步安排，其中開路先鋒包含林立（圖）在內等3人選，但要到下個循環階段才會定案。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年10月30日
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（中央社記者楊啟芳台北30日電）世界12強棒球賽台灣隊正在台北大巨蛋集訓，被問到12強棒次安排，台灣隊總教練曾豪駒今天表示，目前開路先鋒有陳晨威等3個人選，會再討論；第4棒則是吉力吉撈．鞏冠。

世界12強棒球賽B組預賽將在11月13日至18日進行，台灣隊第2階段全體集訓已從28日在台北大巨蛋展開，11月2日、3日則是要與捷克國家隊進行自辦熱身賽，接著迎接11月10日、11日的官辦熱身賽。

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台灣隊集訓今天進入第3天，對於棒次人選初步安排，台灣隊總教練曾豪駒表示，開路先鋒第1棒人選要到下一個循環集訓才會定案，目前有樂天桃猿隊陳晨威、林立，以及統一獅隊陳傑憲3個人選。

在母隊樂天桃猿隊，林立、陳晨威就是前2棒常客，且2人皆有長打能力，曾豪駒說：「希望前面棒次先上壘，後面可以接續做攻擊。」此外，中心棒次第4棒的選擇，曾豪駒直接指名是味全龍隊重砲吉力吉撈．鞏冠。（編輯：龍柏安）1131030

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