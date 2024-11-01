投手曾家輝加入12強賽台灣隊陪練 以備不時之需

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（中央社記者謝靜雯台北1日電）備戰世界12強棒球賽，台灣隊今天加入樂天桃猿隊投手曾家輝陪練，從捷克交流賽開始就會安排出賽。總教練曾豪駒表示，因為沒辦法預測狀況，先加入陪練球員以備不時之需。

世界12強棒球賽台灣隊持續集訓，第2階段集訓時統一7-ELEVEn獅隊捕手陳重羽就加入陪練，今天再加入投手曾家輝。被問起是否是擔心先發投手群的調整，曾豪駒表示，是以備不時之需。

曾豪駒說，集訓過程中會有什麼狀況沒辦法預測，所以會設定萬一發生狀況，希望遞補進來的戰力可以快點銜接起來。

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曾豪駒表示，讓球員跟著陪練，是要避免等到有問題才去找投手，對於球員本人和團隊都有風險，提早加入陪練，可以融入團隊培養默契、熟悉暗號，假若需要遞補時，不至於有太大的落差。

至於選擇曾家輝的理由，曾豪駒表示，曾家輝今年有打U23世界盃棒球賽的經驗，加上球季後半段成績不錯，表現平穩。台灣隊2日、3日與捷克交流賽，曾豪駒表示，會安排曾家輝出賽，後面的熱身賽也都會準備。（編輯：管中維）1131101