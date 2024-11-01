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王志煊不想被淘汰練成左側投 12強賽拚輸贏

2024/11/1 16:25（11/1 16:41 更新）
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中華職棒樂天桃猿隊23歲投手王志煊（圖）生涯首度入選國家隊就要站上一級國際賽事舞台，他1日受訪回顧過程表示，能披上世界12強賽國家隊戰袍很不可思議。中央社記者謝靜雯攝 113年11月1日
中華職棒樂天桃猿隊23歲投手王志煊（圖）生涯首度入選國家隊就要站上一級國際賽事舞台，他1日受訪回顧過程表示，能披上世界12強賽國家隊戰袍很不可思議。中央社記者謝靜雯攝 113年11月1日
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（中央社記者謝靜雯台北1日電）中職樂天桃猿隊左側投王志煊改姿勢投出一片天，他坦言當初也有掙扎，但如果不改可能就被淘汰，能披上世界12強賽國家隊戰袍很不可思議，但總教練曾豪駒提醒，「是來輸贏不是來學習的」。

桃猿隊23歲投手王志煊生涯首度入選國家隊，就要站上一級國際賽事舞台，回顧過程覺得很不可思議，進到職棒前兩個球季狀況起伏，去年從原本的上肩正投變成左側投，慢慢投出自信和特色，今年奪下中繼王、入選國家隊。

王志煊回憶，當時改姿勢有過掙扎，但如果不改，可能就被中職淘汰了，他知道左側投在中職罕見，嘗試過後收到不錯的效果。

王志煊在第一階段就投入集訓，他透露主要是多學一些心理上的準備，心理狀態有時候比熱身重要，高張力局面上場難免會緊張，會多請教學長陳冠宇場上如何更快進入狀況。他也笑說以前是透過電視看陳冠宇出賽，沒想到後來成了桃猿隊友，還有機會一同披上國家隊戰袍。

首度國家隊就要在一級賽事舞台亮相，王志煊表示，希望把握機會、不要留下遺憾，也透露總教練曾豪駒提醒他，進到國家隊是要來輸贏、不是來學習。

台灣隊在大巨蛋集訓，大螢幕上有播放韓國隊投手情蒐影片，韓國隊陣中也有左側投，王志煊表示，會特別注意，韓國隊左側投球速很快，可以超過145公里，感覺很有自信。（編輯：唐聲揚）1131101

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曾豪駒
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