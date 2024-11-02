捷克交流賽12強台灣隊打線出爐 林立扛開路先鋒

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（中央社記者楊啟芳台北2日電）世界12強棒球賽台灣隊今天在台北大巨蛋與捷克國家隊進行自辦熱身賽，首戰台灣隊推出陳柏清先發，並由林立擔任開路先鋒，第4棒則由吉力吉撈．鞏冠扛下，捕手為林家正。

世界12強台灣隊從10月28日開始進行第2階段集訓，並首度迎接實戰，今、明兩日在台北大巨蛋與捷克隊打熱身賽，首戰台灣隊推出陳柏清先發對上捷克的先發投手帕迪薩克（Daniel Padysak）。

台灣隊今天的先發打線分別為林立（右外野）、曾頌恩（左外野）、陳傑憲（中外野）、吉力吉撈．鞏冠（指定打擊）、潘傑楷（三壘）、朱育賢（一壘）、林家正（捕手）、李凱威（二壘）、江坤宇（游擊）。

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被問到這場比賽先發打線是否為正式賽的雛形，台灣隊總教練曾豪駒話沒說死，僅表示，「先把這陣子練習的狀況，搭配整個隊型出來，後面幾場再做一些調整。」雖然之前腳跟有傷勢的林安可今天沒有先發，不過曾豪駒指出，林安可的傷勢已經沒有問題。

此戰投手部分，曾豪駒表示，先發投手陳柏清預計會投2至3局，後續黃子鵬、林昱珉等投手也會登板，「看有狀況時中繼投手怎麼去安排，這場比賽大概會有5至6個投手。」曾豪駒也提到，這2天台捷交流賽所有投手都會登板一輪，把比賽的感覺抓回來。（編輯：龍柏安）1131102