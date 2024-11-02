本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
棒球12強賽
新聞專題
棒球12強賽1/113
首頁 / 運動

12強賽日本首戰先發排定 23歲左投井上温大對澳洲

2024/11/2 14:49（11/2 15:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北2日電）世界12強棒球賽B組預賽將於13日開打，日本首戰對澳洲，日本隊總教練井端弘和宣布開幕戰將由巨人隊23歲投手井上温大先發，看中他在季後賽背水一戰仍有先發好投決定委以重任。

世界12強棒球賽日本預賽首戰將於13日在名古屋巨蛋迎戰澳洲隊，之後飛來台灣，15日在台北大巨蛋與韓國隊交手，16日與地主台灣隊交手。

根據日媒報導，日本隊總教練井端弘和提前宣布，12強賽開幕首戰先發投手為效力日職讀賣巨人隊的左投手井上温大。

井端弘和提到，在巨人與橫濱DeNA打季後賽決勝輪，巨人落至1勝3敗局面時，井上温大扛起背水一戰先發，投出6局失1分好表現，率隊搶下重要勝利，那時就覺得將這場比賽交給他應該沒問題。

井上温大2019年選秀第4輪被巨人隊選入，今年一軍25場出賽、15場先發，戰績8勝5敗，防禦率2.76，勝場數為職棒生涯新高。

井端弘和透露，在集訓首日就告知要投開幕戰先發，井上温大有嚇一跳，雖然難免緊張，但也希望他不要太過興奮，也要展現出自信。（編輯：龍柏安）1131102

#日本
#日本隊
#台灣隊
#韓國隊
#澳洲
#澳洲隊
#讀賣巨人隊
#井端弘和
棒球12強賽
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
12強熱身賽陳柏清先發抗捷克 林立扛開路先鋒
172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：