12強賽韓國28人名單出爐 先發投手4人倚重牛棚

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（中央社記者楊啟芳台北7日電）世界12強棒球賽預賽B組即將於13日開打，韓國隊今天公布最終28人名單，投手14人中僅選了4名先發投手，韓國隊總教練柳仲逸強調，這次陣容的牛棚投手球威都很好。

韓國隊在原本34人集訓名單中，今天公布最終28人名單，投手共有14人，分別為鄭海英、郭道奎、崔智旻、劉泳澯、任燦圭、郭彬、金澤延、李映河、崔丞鎔、高永表、朴英賢、蘇珩準、趙丙炫、金瑞鉉。

根據韓國媒體今天報導指出，在最後落選的6人之中，有4名投手、2名野手，其中總教練柳仲逸苦惱到最後的人選是先發投手嚴相伯，使得目前韓國隊陣中僅剩4名先發投手，要面對5場預賽。不過柳仲逸表示，「我們的牛棚投手真的很好，即使先發只有4人也可以奪勝。」

柳仲逸坦言，投手陣容直到今天發表最終名單前，都在開會討論，並談到選擇投手的標準，「直球球威和球速一定要好，也要搭配變化球有取得三振的能力。」有韓國媒體評估，這次韓國隊會採取先發投手投3局左右，接下來每局換1名牛棚投手登板的車輪戰策略。

此外，有韓國媒體報導指出，13日台韓大戰有可能會推出側投高永表先發，高永表受訪時曾表示過，過去台灣打者對於側投所投出的變速球比較弱，「如果我擔任對台灣的先發的話，會發揮好自己的優勢。」韓媒指出，對於第一次面對的打者來說，高永表的變速球相當不好攻擊。

韓國隊野手陣容部分，捕手有朴東原、金亨俊等2人；內野手有8人，分別為金倒永、文保景、申珉宰、朴成韓、羅承燁、金揮執、金周元、宋成文；外野手有4人，分別為崔元準、洪昌基、尹棟熙、李主形。（編輯：李亨山）1131107