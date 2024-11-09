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世界棒球12強賽美國具奪冠實力 陣容如小聯盟明星隊

2024/11/9 07:26
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（中央社記者林宏翰洛杉磯8日專電）世界棒球12強賽9日開打，美國隊匯集多名職棒百大新秀，搭配擁有大聯盟經驗的老將，被看好擁有奪冠實力。

世界棒球12強賽A組預賽9日在墨西哥開打，美國與墨西哥、荷蘭、巴拿馬、波多黎各、委內瑞拉共6隊，爭取前2名晉級21日起在日本東京舉行的超級循環賽。

美國隊28人名單，投手占15人，野手13人，儘管全都不在大聯盟40人名單內，但這批陣容當中，涵蓋了多名2025年可能登上大聯盟的潛力新秀，4人名列大聯盟百大新秀排行榜。

美國最受注目的未來之星是坦帕灣光芒隊的頭號新秀，21歲的游擊手威廉斯（Carson Williams），他在整個小聯盟農場總排名第4，可望在2025年升上大聯盟。

芝加哥小熊頭號新秀、總排名22的內野手蕭奧（Matt Shaw）也入選美國隊。23歲的蕭奧是小熊隊去年選秀會首輪人選，今年已經升上2A及3A層級，擁有長打火力及跑壘速度。

費城人系統排名第3、總排名53的外野手克勞福（Justin Crawford）年僅20歲，擁有高打擊率，速度是他最強的武器，3年來在小聯盟已經累積99次盜壘成功。

海盜隊新秀排行第3名、總排名75的內野手強生（Termarr Johnson）同樣年僅20歲，他在小聯盟3個球季，展現絕佳的手眼協調能力、揮棒策略與擊球準確率。

除了以上4位名列百大新秀排行榜，包括捕手鮑德溫（Drake Baldwin）是勇士農場排名第5、外野手湯瑪斯（Colby Thomas）為運動家農場第7、外野手辛浦森（Chandler Simpson）光芒農場第4，都是各隊看好可能上大聯盟的未來之星。

美國隊野手以年輕新秀為主，投手陣容則有7名擁有大聯盟經驗的老將，包括今年9月仍效力波士頓紅襪的44歲左投手希爾（Rich Hill），以及棄打從投、今年在守護者隊曾升上大聯盟的34歲左投手高斯（Anthony Gose）。

美國隊在世界棒球12強賽仍在尋求首面金牌。2015年首屆賽事，美國隊獲得銀牌，2019年第2屆，美國得到第4名。（編輯：陳承功）1131109

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