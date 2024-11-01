捷克棒球隊總教練直呼愛台灣 盼協助準備12強賽

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（中央社記者楊啟芳台北1日電）世界12強棒球賽台灣隊明天起將與捷克國家棒球代表隊打2場熱身賽，捷克隊今天參訪台北101及進總統府，教頭哈丁直呼「我愛台灣！」他提到，希望能扮演好台灣的對手，幫助台灣準備12強賽。

捷克隊昨天早上順利抵台，今天到台北101參訪，還進總統府接受總統賴清德的接見。談到來台遇到颱風康芮，捷克隊總教練哈丁（Pavel Chadim）今天表示，「相信颱風對台灣人來說也很不容易，我們在飛機降落時有驚無險，而且我們有1名球員是從美國來，延誤了12小時。」

不過，哈丁表示，來到台灣之後感受到台灣人的熱情，賴總統也相當熱情，且能跟12強台灣隊交手感到非常開心，「台灣是世界棒球前幾名，希望我們2邊都可以打出好成績，台灣隊球員可以保持好的狀況、健康，延續到12強賽事。」

之後捷克隊將赴日本與12強日本隊打熱身賽，哈丁強調，最重要的目標是在過程中可以幫助台灣、日本做好更充足準備面對12強，扮演好對手的角色，同時期許捷克隊未來也可以參加12強賽事，透過這次交流賽更精進自己。

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捷克隊陣中有許多球員是「斜槓」，哈丁自己就是神經科醫師，被問到為何選擇身兼2職，他說：「我是一個神經科醫師，也是3個孩子的爸，但我很愛棒球，我們很多球員有一樣的處境，但大家不是單純業餘球員，都花了很多時間、努力在棒球上。」

捷克隊曾經在去年世界棒球經典賽中擊敗中國隊，哈丁指出，很高興球員們有勇氣面對這樣的舞台，尤其不像其他歐洲球隊有來自其他地方的球員，捷克隊是由純歐洲球員出戰，「這是很不容易的事情，希望對捷克棒球會有更多發展與幫助。」（編輯：陳政偉）1131101