12強交流賽陳柏清挨轟後「醒了」 展現三振能力

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（中央社記者楊啟芳台北2日電）世界12強賽台灣隊今天先發投手陳柏清雖然首局被敲2分砲，不過後面展現三振能力，教頭曾豪駒直言表現比預期還要好；陳柏清則表示，挨轟之後就「醒了」，一開始有點太急躁。

12強台灣隊今天在台北大巨蛋與捷克打交流賽，首戰先發投手陳柏清用38球投3局，被敲2支安打，出現1次保送，飆出6次三振，失2分。陳柏清是因為在1局上挨轟2分砲而掉分，不過隨後回穩，在2局上連飆3次三振。

談到陳柏清此戰表現，賽後台灣隊總教練曾豪駒表示，陳柏清可能賽前比較有緊張感，但是上場、進入比賽之後就比較安定下來，「除了第一局被鎖定打全壘打之外，後面好球效率滿高，製造很多揮空，今天表現比我們預期還要好。」

陳柏清則表示，今天首局被敲全壘打是失投，當時捕手林家正是配外角直球，但投到內角。陳柏清坦言，「一開始第1局稍微有點緊張，也有點太急躁，拿到球就想丟，但是被打那支之後有醒了的感覺。」

到了之後幾局回穩，陳柏清感謝捕手林家正的引導，自己也有丟到捕手要的位置。談到目前與林家正的搭配，陳柏清說：「默契都還算不錯，不會陌生，他一直引導我積極進攻好球帶，我看他的捕手手套、往那邊丟。」

陳柏清也談到，今天交流賽讓自己信心度有所提升，「接近比賽之後，要把自己的狀態調整到最好。」

陳柏清退場後，黃子鵬、林昱珉、陳冠偉、張奕、林凱威接連登板，都沒有掉分。曾豪駒指出，今天下場的投手都表現很好，「都有把自己應該表現出來的好球、進攻打者的企圖心，展現得非常好。」（編輯：陳政偉）1131102