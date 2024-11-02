12強交流賽老大哥朱育賢敲雙安 談纏鬥8球策略

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（中央社記者楊啟芳台北2日電）世界12強台灣隊今天對上捷克交流賽，團隊僅敲出6支安打，老大哥朱育賢包辦2支，其中在第7局打席纏鬥8球，他表示，今天自己攻擊策略不錯，國際賽最重要的是要趕快適應。

12強台灣隊今天在台北大巨蛋與捷克交手的交流賽，最終雙方2比2握手言和，台灣隊打線敲出6支安打，僅第6棒朱育賢繳出雙安表現。

談到目前調整狀況，賽後朱育賢表示，雖然已經10幾天沒有比賽，不過到後面整個氛圍、緊張感有拉起來，「這場熱身賽大家都表現還不錯，會繼續把自己狀況調整好，每個環節都做好。」朱育賢強調，今天2次得分都是先出現保送，「首名打者要辦法上壘，後面串聯會愈來愈好。」

7局下朱育賢敲安打的打席纏鬥了8顆球，他指出，今天自己攻擊策略不錯，「要適時去纏鬥、等失投球去做攻擊，讓投手多花點用球數。」

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朱育賢也談到，捷克的先發投手帕迪薩克（Daniel Padysak）第1局很多球都破150公里，「球質算還不錯，還有變速球，國際賽難的就是短期內要面對不熟悉的投手，要怎麼去利用1個打席、甚至是1顆球適應，希望自己往後這方面可以做好一點。」

32歲的朱育賢是這次野手最年長，今天比賽也被捕捉到，林安可第7局要上場代打前，朱育賢在身邊提醒。朱育賢指出，不像先發的選手會打到2次、3次，林安可代打是第1次打席，因此提醒他對方有什麼球種，「互相去提醒，整個連結做好一點，一定會收到好效果。」（編輯：陳政偉）1131102