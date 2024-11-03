捷克教頭對潘傑楷印象深 認為台灣WBC需打資格賽不公

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（中央社記者謝靜雯台北3日電）世界12強棒球賽台灣隊與捷克交流賽，昨天兩隊握手言和，捷克隊總教練哈丁點名對潘傑楷印象深刻；哈丁期待捷克隊之後能在經典賽對上台灣，也認為台灣要打資格賽有點不公平。

備戰世界12強棒球賽，台灣隊安排與捷克隊打2場交流賽，昨天比賽兩隊2比2握手言和。捷克隊總教練哈丁（Pavel Chadim）今天賽前受訪，稱讚台灣球員非常有才華、年輕，整合度很好，直言每名投手都讓他驚豔，包括在歐洲球隊不常見的低肩側投手黃子鵬，更笑說每名投手都想選進捷克隊。

對於台灣隊打者，哈丁特別提到潘傑楷，但也笑說情蒐資料可能有點落差，一開始以為潘傑楷是左右開弓，欣賞潘傑楷的揮棒。

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哈丁表示，期待未來捷克隊可以有更多這種高強度國際交流賽的機會，接下來會持續準備，面對下一屆世界棒球經典賽（WBC），並提到下一屆世界12強棒球賽參賽隊伍增加也有機會拚，還有拚奧運資格賽，想在這些比賽取得成功很難，需要與眾多強隊對抗。

哈丁提到，期待在經典賽可以對上台灣隊，最好在8強或者4強碰頭，但也認為有不公平的地方，台灣上屆經典賽贏了2場要打資格賽，而捷克贏1場卻不用。（編輯：張雅淨）1131103