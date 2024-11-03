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陳傑憲與曾豪駒討論好球帶 適應掌握能控制的事

2024/11/3 18:00
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（中央社記者謝靜雯台北3日電）世界12強棒球賽台灣隊與捷克交流賽首戰打和，野手陳傑憲有針對好球帶問題與總教練曾豪駒討論，但陳傑憲也提到好球帶不能控制，只能掌握能控制的部分，在重要比賽開打前把狀態調整到最好。

世界12強棒球賽台灣隊昨天與捷克隊打交流賽，總教練曾豪駒受訪提到，與外野手陳傑憲昨天有討論好球帶的東西，選手反映好球帶跟中職不太一樣，也確實感受到打者一開始好球帶設定沒有這麼明確，但有提醒國際賽就是這樣，需要趕快調整。

陳傑憲受訪笑說，可能因為自己身高不高，昨天很多偏高打不到的球，不過主審都判好球，也針對好球帶的問題跟教練團討論，但不能控制好球帶怎麼判，教練團也有提醒，球進到想要的位置就大膽攻擊。

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陳傑憲過去國際賽經驗也算豐富，他表示，無論中職賽季還是國際賽，裁判都是比賽的一部分，如果因為好球帶影響情緒，甚至是攻擊模式，也會導致當下沒辦法專心，發生什麼不是重點，重點是要快點適應、面對調整。

昨天首場對外實戰，陳傑憲表示，打者都還在找手感，都有一段時間沒有實戰，希望透過比賽快點把手感調整回來，在重要比賽前把狀態調整到最好才最重要。（編輯：張雅淨）1131103

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