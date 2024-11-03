12強賽捕手林家正勤做功課 曾總：有引導出投手優勢

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（中央社記者謝靜雯台北3日電）世界12強棒球賽旅外投捕搭檔林昱珉、林家正昨天與捷克交流賽出賽，台灣隊總教練曾豪駒稱讚林家正引導很好、賽前做了很多功課，有把投手優勢引導出來。

林家正、林昱珉在去年亞運就有搭配過，今年在美職亞利桑那響尾蛇隊也是隊友、彼此不陌生，昨天與捷克交流賽林家正先發蹲捕，林昱珉中繼登板，投1局無失分、飆速150公里。

曾豪駒今天賽前受訪提到，林家正的引導能力很好，台灣隊陣中很多投手都是第一次搭配，知道林家正賽前做了很多功課、想辦法了解投手的特性，也有把投手優勢引導出來。

被問起林家正是否會是此次12強賽主戰捕手，曾豪駒表示，主要還是要看跟投手搭配，會挑選狀況最好的上場。至於重砲吉力吉撈．鞏冠角色，曾豪駒則表示，吉力吉撈．鞏冠也需要準備蹲捕，視戰局狀況需要攻擊最大化時會安排。

林家正表示，昨天引導林昱珉盡量讓他直球攻擊好球帶。首度體驗主場台式應援，林家正直呼新鮮，在國外打球通常很安靜，面對台灣的加油方式，在場上需要更專注。

林家正提到，希望趁接下來的時間和所有投手搭配一輪、與投手們溝通，盼幫助大家在短期盃賽中有最好的發揮。（編輯：張雅淨）1131103